Ciclovie della Transumanza: successo alla Fiera del Cicloturismo a Padova

PADOVA – Successo oltre ogni aspettativa per Ciclovie della Transumanza alla Fiera del Cicloturismo di Padova, dove lo stand è stato letteralmente preso d’assalto da visitatori, cicloturisti e operatori del settore. L’interesse si è concentrato soprattutto sulle informazioni sul territorio e sulle opportunità di pedalata offerte dai dodici itinerari del progetto, che sviluppano 378 chilometri tra le province di Pescara e L’Aquila, ispirati ai tratturi riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio Immateriale.

Lo spazio espositivo è stato condiviso con la Rete Ciclabile dei Trabocchi del GAL Costa dei Trabocchi e con I Percorsi di Ermes, insieme alla partecipazione di Confesercenti Abruzzo e di numerosi operatori del cicloturismo come Borracce di poesia, Wolftour Discover Abruzzo, Bikexplora, Bike for Fun e Mags Abruzzo Trail.

Il progetto Ciclovie della Transumanza sta lavorando per presentare un’offerta unitaria e integrata, un percorso avviato già nel dicembre 2025 con il convegno dell’Aquila dedicato a Ciclovie e Cammini, durante il quale è stata lanciata la proposta di un Atlante unico d’Abruzzo.

La Fiera del Cicloturismo, evento di riferimento nazionale e internazionale firmato Bikenomist, ha registrato numeri record: oltre 27.000 visitatori, 210 giornalisti accreditati, 268 espositori, 12 regioni italiane e 20 Paesi stranieri rappresentati, più di 1.100 incontri B2B e 60 talks con 120 relatori. Un vero hub internazionale per il mondo del cicloturismo.

Ciclovie della Transumanza si fonda sulla valorizzazione del territorio e della Transumanza, patrimonio culturale immateriale dal 2019, coinvolgendo i Comuni di Cugnoli (capofila), Bussi sul Tirino, Brittoli, Capestrano, Civitella Casanova, Montebello di Bertona, Popoli Terme e Torre de’ Passeri.

Accanto al progetto, la Rete Ciclabile dei Trabocchi – nata da Regione Abruzzo e GAL Costa dei Trabocchi – offre oltre 300 km di percorsi ciclabili tra strade secondarie, tratti sterrati, sentieri fluviali e collinari, vigneti, riserve naturali e borghi d’arte. Un sistema in continua evoluzione, segnalato e fruibile tutto l’anno.