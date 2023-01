Intorno alle 19.30 è partito il live a Piazza Salotto dove c’è stata una grande partecipazione di pubblico e non sono mancati i pezzi celebri

PESCARA – Grande partecipazione di pubblico per il concerto di Loredana Berté che ha animato il Capodanno 2023 di Pescara. Poco dopo le 19.30 si è aperto il live della cantautrice che ha mostrato gratitudine alla città anche sui sui canali social con un post che recita “Grazie Pescara Citta per questo Capodannno meraviglioso speso insieme! Buon 2023 a tutti. Grazie a tutta la produzione e a chi ha reso possibile questo show”.

Così il Comune di Pescara ha ricordato l’evento: “Loredana Bertè è stata accolta da una piazza stracolma per il Capodanno di Pescara. Il concerto del primo di gennaio 2023 è stato un successo di partecipazione. L’artista ha ringraziato sui social la città e i suoi fan definendolo ‘un Capodanno meraviglioso speso insieme! Buon 2023 a tutti!’. Considerata dalla critica come la regina del rock italiano, la Bertè da par suo ha ripercorso i successi di una carriera prestigiosa che appare destinata ancora a raccogliere l’apprezzamento del pubblico. E a Piazza della Rinascita di Pescara se ne è avuta la riprova”.

Non potevano mancare i suoi brani più celebri da “Il mare d’inverno” ad “Amici non ne ho”, “Luna” fino agli indimenticabili “Sei bellissima” e “Non sono una signora”. Tra i momenti di riflessione quello dove ha toccato il tema del femminicidio ricordando che ogni sei ore viene uccisa una donna. Il discorso ha introdotto il suo brano “Ho smesso di tacere” che fa parte dell’album “Manifesto” pubblicato il 5 novembre 2021, il 17esimo in studio. Tra i brani più recenti anche “Non ti dico no” del 2018, hit di grande successo realizzata in collaborazione con i Boomdabash.

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha ricordato in un post l’evento: “Ieri sera Piazza Salotto era stracolma di gente per il concerto di Loredana Bertè. Il 2023 a Pescara è iniziato con una grande festa di musica e una partecipazione intensa e appassionata di popolo. La regina del rock ha incantato tutti con la sua voce speciale e le sue canzoni più belle, è rimasta colpita dal mumeroso pubblico presente e festante, per questo ha ringraziato pubblicamente la nostra città della stupenda serata vissuta tra noi. Dal palco ho dato gli auguri di buona vita a Daniele, Emma, Lorenzo, Emily, Irene, Zoe e Sveva, i primi pescaresi nati nel nuovo anno, che sono il nostro futuro e la nostra speranza di un mondo che si rinnova. Pescara non si ferma mai, vive sempre con il sorriso, sa sognare e pensare in grande”.