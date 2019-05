Lo Sport non va in vacanza 2019: come partecipare

Presutti: “Confermate le 4 location storiche, passano a 20 i posti suppletivi per fare attività alla Lega navale per il solo mese di luglio”

PESCARA – Lo Sport non va in vacanza tornerà dall’11 giugno al 13 agosto. Le domande saranno aperte online da lunedì 13 maggio (iscrivere i propri figli è possibile dalle ore 8 alle 14) e fino al 27 maggio. La manifestazione, giunta alla sedicesima edizione, è promossa dal Comune e dal Coni e accoglie ragazzi dal 6 ai 13 anni, nati dal 2006 al 2013 compresi. Stamane i particolari in conferenza stampa con l’assessore allo Sport Marco Presutti, il presidente del Coni Enzo Imbastaro, il funzionario del Servizio Sport del Comune Angelo Giuliante e i responsabili del Coni che seguono il progetto.

“Siamo arrivati alla 16esima edizione dello Sport non va in vacanza – annuncia l’assessore allo Sport Marco presutti– Si tratta di un’iniziativa che dà risposte concrete ai bisogni della collettività ed è un grande valore condividere il progetto con il Coni. Il progetto nasce per promuovere l’attività fisica anche d’estate e la rende possibile in ambienti protetti e a costi imbattibili, sostenendo le famiglie che hanno bisogno impiegare in modo salutare e allegro il tempo libero dalle lezioni scolastiche dei propri figli. L’edizione di quest’anno inoltre ampia l’opzione di praticare anche attività marinare con la Lega navale, zona Madonnina, cosa che sarà possibile tre volte a settimana per il solo mese di luglio ai primi 20 iscritti al servizio che ne faranno richiesta e che durante gli altri giorni potranno fare attività nella sede scelta. Il Parco “Villa De Riseis”accoglierà 150 ragazzi, si riattivano le strutture storiche dello Stadio Adriatico Cornacchiache ne accoglierà 390; il campo di calcio “Ettore D’Agostino”a Zanni per 150 utenti e il centro sportivo Rocco Febo(ex Gesuiti) per 210 posti. Si comincia l’11 giugno e si andrà avanti fino all’13 di agostoe come tutti gli anni si rinnova anche il sodalizio con il CONI che ci consente anche di far fare esperienza sul campo alle forze appena formate dalla Facoltà di Scienze Motorie presente in città, da cui vengono arruolati i preparatori e assistenti del progetto, tutti insegnanti di educazione fisica. Per i due mesi la spesa complessiva a carico delle famiglie varia a seconda del reddito ISEE: fino 16.040 euro si pagheranno 50 euro in totale, fino a 23.000 euro se ne pagheranno 70 e oltre 23.000 si arriva a 110 euro per tutta la durata delle attività. Come al solito sono previste riduzioni per il secondo figlio, per cui la tariffa sarà scontata del 10 per cento. Al fine di rendere pienamente inclusiva tale esperienze come negli anni scorsi sono previsti a carico del CONI anche insegnanti di sostegno per ragazzi che presentino disabilità certificate e che verranno accolti esclusivamente nella location dello Stadio”.

“Il Comitato regionale Abruzzo metterà a disposizione istruttori qualificati e di competenza per le varie discipline che si svolgeranno nelle location indicate – annuncia il presidente Coni Enzo Imbastaro- Come al solito si tratta di ginnastica generale, avviamento ai giochi sportivi, attività en plein air, tornei e attività ludiche. Il programma operativo delle attività si fonda su linee guida mirate a incentivare la pratica sportiva attraverso il gioco e l’educazione dei ragazzi a vivere esperienze sportive di gruppo, in appositi laboratori creativi, impegnando i bambini e ragazzi in un percorso formativo nel periodo delle vacanze estive, a vantaggio delle famiglie con genitori lavoratori. Laboratori, attività, ma anche porte aperte a discipline diverse da quelle praticate, nonché piccoli eventi nell’arco della durata delle attività con premiazioni e distribuzione di premi e attestati di partecipazione, proprio per incentivare e stimolare anche in futuro quanto appreso in questo segmento post scolastico”.

L’iscrizione on-line permette: di ampliare l’iscrizione sia ai residenti nel Comune di Pescara i quali hanno diritto di precedenza, sia ai non residenti; di indicare il periodo in cui l’allievo frequenterà il centro sportivo, così da soddisfare il maggior numero di richieste; di evitare le file con problemi di ordine pubblico (considerato il numero elevato di adesioni); la possibilità di stampare una copia della preiscrizione da presentare alle Segreteria dei Centri unitamente alla documentazione necessaria.

All’atto dell’iscrizione, le famiglie saranno invitate a dichiarare: l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica da documentare mediante rilascio di certificato medico, successivamente ed in caso di ammissione da parte del CONI, previa le dovute verifiche; la completa autosufficienza dell’allievo; l’eventuale fruizione del sostegno in ambito scolastico. In questo caso, gli allievi saranno indirizzati unicamente all’impianto sportivo nel quale è presente l’insegnante di sostegno (Stadio Adriatico).

GRADUATORIA

Tutte le iscrizioni pervenute verranno valutate dal CONI che provvederà a formulare la relativa graduatoria di ammissione all’iniziativa sulla scorta dei punteggi assegnati, entro il numero massimo consentito entro il 29 maggio 2019. A parità di punteggio avrà precedenza il minor reddito I.S.E.E. L’eventuale ammissione verrà comunicata a seguito di apposito contatto da parte del CONI.

COME PARTECIPARE

Gli ammessi dovranno presentare entro il 7 giugno presso la segreteria del C.O.N.I. – Comitato Regionale – Delegazione Provinciale di Pescara (Sede in Via Botticelli n. 28) la seguente documentazione: la dichiarazione I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente); la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) circa la veridicità delle dichiarazioni rese; il certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico curante.

LINK: http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1027