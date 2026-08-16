Avviso meteo Abruzzo 17 agosto 2026: temporali, vento forte e grandinate in arrivo

REGIONE – Il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 26056, emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Secondo quanto comunicato, dalla tarda mattinata di lunedì 17 agosto 2026 e per le successive 9-12 ore è previsto un peggioramento significativo del quadro meteo, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale.

La perturbazione interesserà inizialmente Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, per poi estendersi nel corso della giornata a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica, condizioni che potrebbero determinare criticità soprattutto nelle aree più esposte.

La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di prestare massima attenzione, limitare gli spostamenti non necessari e seguire le norme di prudenza previste in caso di temporali intensi, consultando gli aggiornamenti ufficiali sui canali regionali.