Lisciani Teramo – Sport Center Celano C5 5-3: il racconto del match

TERAMO – Splendida prova per la squadra bianco-rossa, che si porta a casa una fantastica vittoria contro lo Sport Center Celano C5, nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Questo mercoledì 24 novembre 2021 al Palacquaviva alle ore 20.30 i ragazzi, seguiti dal Mister Alfredo Valente, hanno dimostrato la loro tenacia portandosi a casa questa prima vittoria dei quarti di finale.

Ottimo inizio della Lisciani Teramo Calcio a 5, che inizia la partita con la giusta convinzione portandosi a casa i primi due gol grazie al nuovo acquisto Cicconetti Livio e a Di Donato Loris. Lo Sport Center Celano C5, da prima in classifica nel campionato di calcio a 5 C, non si arrende e riprende in mano la partita segnando il loro primo gol grazie al giocatore Di Curzio.

Il primo tempo, giocato da una concentratissima Lisciani Teramo e da Sport Center Celano C5 tenace si conclude con questo risultato di 2-1. Il secondo tempo vede un Lisciani Teramo sempre più carico e pronto a portarsi a casa un’altra vittoria, tanto da fare il primo gol del secondo tempo, grazie alla doppietta di Cicconetti Livio, portando così il risultato a 3-1. Lo Sport Center Celano C5 non indietreggia, e cerca di recuperare un Lisciani Teramo inarrestabile, si porta avanti segnando il suo secondo gol della partita grazie a D’andrea. La partita continua con una tenacia inarrestabile da entrambe le squadre, vediamo un cambio di tattica dello Sport Center Celano C5, che mette in campo 5 marcatori senza portiere, prevale, però, nuovamente la Lisciani con il gol di Galanti Matteo, che sfrutta l’assenza del portiere e segna un fantastico gol.

Lo Sport Center Celano C5 non si arrende segnando il terzo gol, grazie alla bravura di Cotturone. I ragazzi bianco-rossi non si intimoriscono e continuano una fantastica partita segnando l’ultimo gol di questo match, grazie alla doppietta di Di Donato Loris. La partita si conclude con una Lisciani con il sorriso e una fantastica vittoria di 5-3 per la squadra teramana.

Questa partita darà la carica perfetta per la partita che si disputerà sempre al Palacquaviva di Teramo, alle ore 15.00 per il campionato di calcio a 5 C1.