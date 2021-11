“Legato con amore in un volume” di Lucilio Santoni, la presentazione a Giulianova

L’evento si terrà oggi presso la Biblioteca “Bindi”;converserà con l’autore Cinzia Falini, bibliotecaria e presidente regionale Aib

GIULIANOVA – Oggi, domenica, 28 Novembre, alle ore 17.00, nella Biblioteca civica “Vincenzo Bindi”, lo scrittore e poeta Lucilio Santoni presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Legato con amore in un volume”. Converserà con l’autore Cinzia Falini, bibliotecaria e presidente regionale Aib. Edito da Inschibboleth, il libro è articolato in quattro sezioni. La scrittura, sottolineano i curatori della presentazione, “sviluppa via via esperienza e pensiero, tesse elementi personali insieme a riflessioni e intuizioni. Quieto, gentile, pacato, ma deciso e tagliente, il libro è tenuto insieme da una forza amorosa che, pur consapevole dell’orizzonte mortale, sa innalzare lo sguardo verso il cielo e l’infinito. Si direbbe un viaggio dantesco-medioevale contemporaneo. L’unico modo per salvare la vita dall’oltraggio che le arrecano vecchie e nuove ideologie è cantarla. Indubbiamente, Santoni, con questo libro, mira all’essenziale, al sacro. Non è particolarmente interessato al sociale e a tutti i suoi inganni. Va dritto verso quel punto di fuga lontano, verso l’infinito, dove terrestre e celeste si sposano, grazie alla poesia che non dovrebbe mai mancare nella vita di ognuno e che invece viene quotidianamente offesa dalla corsa folle verso il nulla, che è l’epidemia più pericolosa dei nostri giorni “.

Ingresso gratuito con obbligo di green pass e mascherina. Si consiglia la prenotazione al numero 0858021308/290 o alla mail bibliotecabindi@comune.giulianova.te.it