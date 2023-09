Lisciani Teramo Calcio a 5, al via il campionato 2023/24

TERAMO – ASD Lisciani Teramo Calcio a 5, è tempo di ricominciare. Domani la squadra biancorossa, dopo la straordinaria stagione che ha visto la compagine del capoluogo di provincia ad un passo dalla Serie B, inizierà la sua avventura in Coppa Italia.

E l’esordio avverrà proprio in quel Pala Acquaviva divenuto un vero e proprio fortino pochi mesi fa, di fronte all’Academy Futsal L’Aquila. Nelle ultime settimane la squadra, allenata dal neo tecnico Walter Di Domenico, ha accelerato la preparazione prima presso il Campo Scuola della Gammarana e poi direttamente sul parquet di casa.

Confermati i portieri Quinto Di Baldassarre, capitano, e Mirko Fredducci, e i vari Luca Martelli, Matteo Di Clemente, Marco Passamonti, Federico Falasca, Renato D’Andrea, Simone Flammini, Matteo Galanti, Alessio Ferretti, Fabiano Compagnoni e il capocannoniere dell’ultimo campionato Giammarco Di Blasio. Tra i nuovi arrivati, spiccano Alessandro e Federico Benigni, che promettono gol e spettacolo, ed il ritorno di Michele Ciccone, altro portiere già passato per l’ambiente Lisciani negli anni scorsi. A breve si unirà al gruppo anche il giovane estremo difensore Mattia Bosco, a completare un organico di valore per puntare a riportare Teramo nel panorama nazionale. Novità anche nello staff tecnico, con mister Di Domenico che quest’anno sarà affiancato dal preparatore dei portieri Andrea Cipollini, nome legato alla storia e alla crescita della Lisciani Teramo, essendone stato per anni punto di riferimento tra i pali.

La gara di domani, sabato 9 settembre, si giocherà alle ore 15 sotto la direzione di Stefano Passarelli della sezione di Chieti e Matteo Berghella della sezione di Lanciano.