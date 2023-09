Giulianova, corretti due errori di trascrizione nella toponomastica cittadina

Via Belfieri diventa via Balifieri, via Gobelli è finalmente via Piero Gobetti. I residenti invitati martedì 26 settembre in sala Buozzi

GIULIANOVA – Due vie cittadine, ed è cosa nota da sempre, sono intitolate a due soggetti inesistenti: il signor Gobelli ed il signor Belfieri. La giunta comunale, nel corso dell’ultima seduta, ha messo mano agli errori e riportato la toponomastica alla dovuta correttezza. D’ ora in poi, a Giulianova, ci saranno via Piero Gobetti e via Balifieri.

Una circolare Istat del 2014 concernente i “dati toponomastici su strade e numeri civici raccolti in occasione del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni”, aveva chiesto ai Comuni di verificare i disallineamenti riscontrati e di provvedere alla correzione, aggiornandoli alla situazione di fatto. L’ Ufficio statistico comunale ha di conseguenza esaminato, sulla base dello stradario anagrafico e delle deliberazioni toponomastiche in archivio, lo stradario completo della città, verificando la denominazione dei toponimi discordanti rispetto alle regole di standardizzazione a cui l’ Istat aveva chiesto di uniformarsi.

Le anomalie emerse hanno riguardato due errori di trascrizione: via Gobelli, modificata in via Piero Gobetti (giornalista, filosofo, editore, traduttore ed antifascista italiano, 1901-1926), e via Belfieri, che prosegue nel territorio di Mosciano, diventata via Balifieri.

Ai residenti delle due vie sono stati inviate comunicazioni con l’invito a partecipare ad un incontro esplicativo che si terrà il 26 settembre prossimo, alle 17.30, in sala Buozzi.