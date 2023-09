Corso gratuito base di tango argentino a Giulianova dal 12 settembre

GIULIANOVA – L’ associazione Aires de Tango, con il Patrocinio del Comune di Giulianova, organizza un corso gratuito di tango argentino con insegnanti qualificati, finalizzato alla divulgazione della pratica di questo ballo, riconosciuto patrimonio mondiale dell’ umanità.

Il corso, rivolto a chi si avvicina per la prima volta alla disciplina, sarà strutturato in 6 lezioni, con inizio martedì 12 settembre dalle ore 21, presso la bellissima sala Expo del Wip Centro Affari, in via Galileo Galilei 371, a Giulianova Lido.

Il tango argentino è una danza sociale in grado di migliorare le capacità relazionali e potenziare l’autostima. Eleganza e sensualità, unite a passione e complicità, ne fanno un ballo unico nel suo genere. Appassionati, curiosi, persone interessate a conoscerlo e a mettersi in gioco, sono invitati a partecipare.