TERAMO – A poca distanza temporale dalla conferma di Alfredo Valente in panchina, cui si è aggiunto il nuovo incarico di Club Manager per l’ex capitano Giampaolo Marini, la Lisciani Teramo continua a programmare la prossima stagione agonistica giocando d’anticipo. A testimoniarlo è il DG Giancarlo Marinari, che annuncia i rinnovi di Cipollini, Di Vincenzo, Passamonti, Galanti, Novelli, Alcantarini e Di Pietro e non solo. Queste le dichiarazioni del dirigente: “La conferma di mister Valente è il segnale di continuità di un progetto iniziato da alcune stagioni e che vogliamo veder crescere sempre più. Siamo certi degli ampi margini di miglioramento che abbiamo davanti e stiamo lavorando per garantire al tecnico al più presto una rosa completa in ogni reparto secondo le caratteristiche che abbiamo individuato tutti insieme. Già evidente il prezioso apporto da Club Manager di Giampaolo Marini, tanto che possiamo dare l’ufficialità dei rinnovi di Cipollini, Di Vincenzo, Passamonti, Galanti, Novelli, Alcantarini e Di Pietro. Nei prossimi giorni, anche altri scioglieranno le riserve e si sta lavorando per il rinnovo di qualche prestito. Altre trattative sono in dirittura d’arrivo ma se ne parlerà a tempo debito”.

Lisciani Teramo C5, il punto del mercato per la stagione 2022/2023 ultima modifica: da