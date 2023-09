Lions Teramo ricevuto dal Vescovo Leuzzi e dal Sindaco D’Alberto

TERAMO – Sabato impegnativo per il Teramo di pallamano maschile, in questo sabato di debutto nel campionato nazionale Silver, in mattinata sono stati invitati dal Vescovo Lorenzo Leuzzi per la benedizione, per l’occasione il presidente Franco Chionchio ha regalato al prelato la maglia ufficiale dei Lions personalizzata, successivamente nella Sala della Scienza l’intera squadra è stata presentata alla città dal Sindaco Gianguido D’Alberto e all’Assessora allo sport Alessandra Ferri, sorrisi e foto per i media presenti.

Pomeriggio ancor più importante grazie al debutto contro il Genea Lanzara Salerno, lo avevamo ampiamente previsto, ma il team di Massotti-Di Giacinto-Labrecciosa ha venduto cara la pelle e se non fossero stati i tantissimi errori in attacco oggi avremmo parlato d’altro. Nella prima parte del match il Teramo ha tenuto testa agli ospiti, venuti in Abruzzo determinati e convinti dei propri mezzi e solo grazie ai 3 rigori sbagliati dagli aprutini che hanno permesso alla squadra ospite di chiudere sul 12 a 15.

Purtroppo anche nei secondi 30 minuti il Teramo non ha saputo capitalizzare le occasioni per recuperare lo svantaggio, determinato dalle parate strepitose del portiere ospite e dalla giornata poco felice dell’attacco di casa, forse troppo a corto di preparazione tattica. Siamo convinti che la squadra teramana saprà cogliere da questa sconfitta gli elementi validi per reagire e lavorare in settimana sulle difficoltà riscontrate. Il Genea Lanzara ha meritato la vittoria con il risultato di 24 a 28, ottime le prestazioni dei campani Arena, Dello Vicario e Mendo, mentre per i Lions Teramo migliori in campo Murri, Forlini in attacco e Addazi tra i pali. Sabato prossimo trasferta impegnativa in quel di Camerano.