Lino Guanciale ad Avezzano, al Teatro dei Marsi evento Pd

AVEZZANO – Oggi alle 19 alla Pro Loco di Avezzano in via Corradini 75 si terrà un incontro incentrato sul Teatro dei Marsi, una conversazione intorno al futuro culturale della città. Assieme a Lino Guanciale, consulente artistico della stagione di prosa del Teatro, vi saranno la responsabile del Dipartimento Cultura del Pd Abruzzo Marielisa Serone D’Alò, il candidato sindaco Mario Babbo, il segretario provinciale del Pd Francesco Piacente. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Pd Abruzzo.

