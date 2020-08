Riserva del Borsacchio, buona la prima per “La Riserva, la luna e il Santo”

Una splendida operetta in dialetto che si concentra sulla storia di San Pasquale e del ruolo miracoloso dell’acqua della fontana dell’accolle

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – Lo scorso 2 Agosto 2020 si è tenuto l’evento La Riserva La Luna e Il Santo. Un binomio di escursione alla scoperta delle natura e storia locale con evento principale la favolosa recita “La Fontana del Santo” scritto e diretto da Andreina Moretti.

Una splendida operetta in dialetto che si concentra sulla storia di San Pasquale e del ruolo miracoloso dell’acqua della fontana dell’accolle sede dell’evento.

Purtroppo le normative hanno obbligato a ridurre la partecipazione e molte persone non hanno trovato posto all’evento. L’organizzazione assicura che sarà data loro priorità al prossimo evento, previsto il 16 Agosto.

Come sempre le Guide dimostrano come affrontare le sfide del futuro ed il presente difficile. Utilizzare la natura e gli spazi aperti creando un binomio fra la scoperta della natura e delle tradizioni locali.

Il futuro del turismo è in questa direzione e stiamo cercando di lavorare per far trovare pronta la Riserva Borsacchio e la città di Roseto degli Abruzzi alle sfide future.

L’evento è stato realizzato grazie a una rete consolidata di 19 associazioni in campo da anni nella Riserva Borsacchio e con l’aiuto fondamentale della Protezione Civile che ha consentito di illuminare l’area che ormai è sprovvista di illuminazione e corrente elettrica.

“Il grazie più grande va a dei volontari incredibili che a costo di grande fatica hanno bonificato la zona dai rifiuti e ripulita per poi lavorare due giorni senza rimborsi per attrezzarla all’evento. Non esistono parole per queste persone che sacrificano il loro tempo per gli altri e per il bene comune”, scrivono in una nota gli organizzatori.