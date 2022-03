Lo spettacolo in parole, musica e poesia in cui l’autrice e interprete racconterà il grande drammaturgo, andrà in scena il 12 marzo

AVEZZANO – Sabato 12 marzo, alle ore 21, al Teatro dei Marsi di Avezzano Lina Sastri renderà omaggio a Eduardo De Filippo con “Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico”.

“Uno spettacolo -come spiega la protagonista in una nota- in parole, musica e poesia che racconta il ‘Mio Eduardo’ attraverso i miei ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita. L’uomo Eduardo attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle sue opere. Il tutto accompagnato dalla musica. Che lui molto amava”.

Ideato e scritto da una delle più grandi interpreti della tradizione partenopea, lo spettacolo sarà impreziosito dalla musica dell’ ensemble diretto dal Maestro Maurizio Pica, che ha curato anche gli arrangiamenti, e formato da Michele de Martino al mandolino, Luigi Sigillo al contrabbasso, Gennaro Desiderio al violino, Ciro Cascino al pianoforte e Gianluca Mirra alle percussioni. L’attrice ricorderà le prime esperienze di teatro, le prime lettura dei testi ma anche i “rimproveri” del drammaturgo suo maestro, di cui sono stati celebrati nel 2020 i 120 anni dalla nascita.

Dopo il debutto del 10 marzo a Brindisi e la tappa di Avezzano, “Eduardo Mio“, prodotto da Enfi e Teatro Parioli, sarà a Roma, proprio al Teatro Parioli, dal 16 al 27 marzo.

