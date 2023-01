“L’Impresa del futuro”, 12° Congresso Legacoop Abruzzo a Pescara

PESCARA – Si svolgerà mercoledì 18 gennaio, all’Aurum di Pescara, il 12° Congresso Legacoop Abruzzo. Sarà una giornata particolarmente significativa per l’associazione che, dopo l’importante momento di confronto dello scorso dicembre con i parlamentari abruzzesi, torna a dialogare con il mondo della politica, per proseguire in un cammino di sviluppo e valorizzazione delle società cooperative che operano sul territorio regionale. Nella giornata, Legacoop Abruzzo rinnoverà la sua governance, con l’assemblea che sarà chiamata a valutare l’operato del presidente Luca Mazzali che tornerà a chiedere la fiducia delle cooperative associate per il prossimo quadriennio.

L’impresa del futuro: cooperativa, un modello sostenibile è il tema su cui i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi. Dopo l’apertura dei lavori ci saranno i saluti istituzionali di Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, e Carlo Masci, sindaco di Pescara. Poi la relazione di mandato 2019-2023 di Luca Mazzali, presidente di Legacoop Abruzzo.

A seguire gli interventi di Daniele D’Amario, assessore alle Attività produttive e Turismo della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta e assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo, e Giovanni Legnini, Commissario straordinario del Governo. Dopo il dibattito ci saranno le conclusioni di Mauro Lusetti, presidente Legacoop Nazionale.

Nel pomeriggio saranno svolti gli adempimenti congressuali con l’elezione del presidente Legacoop Abruzzo e del direttivo in carica nel quadriennio 2023-2027. A concludere i lavori sarà Simone Gamberini, direttore generale Coopfond.