Libriamoci 2021 al D’Annunzio, il programma dell’ottava edizione

PESCARA – Il Liceo Classico “G. D’Annunzio” di Pescara partecipa alla Ottava edizione di Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole in programma dal 15 al 20 novembre 2021. Dal 15 al 19 novembre 2021 – Giochiamo con i libri: letture ad alta voce e giochi letterari nella nostra biblioteca. 20 classi del Liceo Classico “D’Annunzio” (1 A – 1 B – 1 C – 1 D – 1 F – 1 G – 1 L – 2 beta – 2 D – 2 E – 2 F – 2 gamma – 2 H – 2 I – 3 A – 3 alfagamma – 4 C – 4 D – 4 G – 4 gamma) per un totale di 436 studentesse e studenti che, con i rispettivi docenti di Italiano (Berardini Agnese, Celiberti Valeria, Chillà Francesca, Del Trecco Luisa, Di Sante Emanuele, Gabriele Federica, Giallonardo Antonella, Mariani Monica, Navelli Annalisa, Pelagalli Fiorenza, Tozzi Maria Vittoria, Troiano Marta) daranno vita ad una maratona di lettura nella Biblioteca di Istituto, pescando a caso da scatole “magiche” romanzi di formazione e sillogi poetiche. A turno studentesse e studenti diverranno rispettivamente lettori e ascoltatori e si immergeranno nel gioco della lettura di romanzi di formazione (Il gioco dei sé) e poesie (Giochi diVersi).

Poi dedicheranno del tempo a “giocare con la letteratura” cimentandosi in un cruciverba letterario e cercando di impiegare meno tempo possibile per risolverlo, in una sana competizione con compagne e compagni di scuola della stessa classe o di altre classi.

20 novembre 8:30 – Reading di lettura nella nostra Aula Magna

20 novembre 10:30 – D’Annunzio tra sacro e profano: Incontro con Angelo Piero Cappello – Direttore Centro per il Libro e la Lettura – Dialogo con Dante Arnaldo Marianacci, poeta e operatore culturale. Introduce: Antonella Sanvitale – Preside del Liceo Classico D’annunzio di Pescara. Studentesse e studenti parteciperanno come lettori e ascoltatori ad un reading letterario in Aula Magna e, subito dopo, ad un incontro culturale. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Berardini Agnese, referente e coordinatrice dell’iniziativa presso il Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara allo 085/4210351.