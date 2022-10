Lezioni di prova per la UT Factory all’auditorium Zambra di Ortona

ORTONA – “Oltre la mia faccia c’è un profilo”, ed è proprio UT Factory ad aiutare i più giovani a scoprirlo grazie alla sua mission poiché rappresenta, infatti, un luogo dove imparare, sperimentare e costruire insieme, con il sostegno di esperti professionisti del settore cinema e teatro: si tratta di una parte essenziale dell’impresa di Produzione Unaltroteatro di Arturo Scognamiglio, Lorenza Sorino e Davide Borgobello impegnati nella valorizzazione della rinascita culturale del comune di Ortona grazie alla nuova vita del cinema auditorium Zambra.

“Partendo dal presupposto che i fondamenti della recitazione sono gli stessi che si tratti di teatro o di cinema avvieremo dei corsi destinati a coloro che hanno la curiosità di mettersi in gioco o che già hanno sviluppato una concreta passione per un lavoro cosi magico e complesso” – spiegano.

La ‘Factory’ è rivolta a ragazzi dagli 11 ai 18 anni e si apre ai ragazzi fino ai 22 anni che saranno suddivisi per “classi d’età”; questa attività prevede un costante dialogo didattico, teorico ed empirico tra la parte formativa e quella produttiva che si propone di seguire quelli che sono processi lavorativi della “bottega artigianale” unendoli all’innovazione della fabbrica, in cui i molteplici componenti si mettono insieme e si uniscono per dare vita alla produzione finale in un meccanismo di incastri in cui ognuno partecipa con il proprio ruolo al lavoro di insieme.

Le lezioni di prova gratuite sono previste lunedi 3 e martedi 4 ottobre alle ore 18 presso l’auditorium Zambra. Il percorso proposto dalla UT Factory va da ottobre 2022 a giugno 2023: qui, i ragazzi potranno apprendere le basi tecniche ed espressive e che, tra gli altri, avrà anche come obiettivo, la formazione completa dell’allievo al fine di prepararlo per l’ingresso in scuole di Cinema e Recitazione riconosciute in Italia e all’Estero.

Il corso è articolato in:

– UT FACTORY che prevede un impegno di due volte a settimana per lezioni di due ore e mezza ciascuna in cui l’allievo avrà la possibilità di approfondire ogni singola materia;

– MINI UT FACTORY che prevede un impegno di una volta a settimana di un’ora e mezza a lezione in cui i docenti di riferimento saranno Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio con incursioni su piccoli appuntamenti di alcuni degli altri insegnanti.

Tra i docenti ci sono, oltre a Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio per dizione, recitazione, movimento scenico: Annalisa Malena con logopedia e voce artistica; Gabriella Profeta per canto e voce artistica; Peppe Millanta per elementi di scrittura e sceneggiatura; Tatiana Gamberoni come operatrice dell’ascolto e esperta di comunicazione; Antonella Spelozzo docente per elementi di scenografia e set design; Gabriele Mansueto per elementi di combattimento scenico e stuntman; Martina Di Martino esperta di elementi di scenotecnica e Davide Borgobello per gli elementi di produzione e sviluppo.