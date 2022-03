Lezione di scrittura creativa con Donatella Di Pietrantonio a Spoltore

SPOLTORE – Mattinata speciale oggi, 3 marzo 2022, per gli alunni della primaria del centro storico a lezione di scrittura creativa con Donatella Di Pietrantonio. Le classi V A, V B, e IV A della “Balbino Del Nunzio” di Spoltore sono state infatti ospiti della Sala Consiliare, dove alle loro insegnanti si è aggiunta l’autrice dell’Arminuta. Presenti anche il vice sindaco Chiara Trulli e l’assessore Roberta Rullo per i saluti. Il progetto si è articolato in due direzioni, ha spiegato la dirigente scolastica Nicoletta Paolini: “la prima dedicata alla riscoperta dei sentimenti, tramite la lettura di passi scelti del libro. La seconda di accostamento alla scrittura, con i bambini delle quarte che hanno prodotto delle storie e adesso sono qui per fare domande sulla scrittura”.

I progetti “Ti presento Adriana” (per le classi quinte) e del “Laboratorio di scrittura” (per la quarta) sono stati avviati dalle insegnanti Maria Rita Lucarelli, Luisa Colacrai e Antonella Scordella. L’esperienza cinematografica vissuta dall’alunna Carlotta De Leonardis ha avuto una notevole ricaduta nell’esperienza didattica: la scuola ha il compito di diffondere la cultura e la letteratura e il cinema ne sono parte integrante.

Donatella Di Pietrantonio ha apprezzato moltissimo i lavori dei bambini, entusiasta di come hanno ripensato alle vicende dell’Arminuta. Le domande hanno messo al centro soprattutto la sua vita personale, e la scrittrice ha condiviso molti episodi dell’infanzia. Ha invitato gli alunni a credere in ciò che appassiona, e a vedere nella scrittura la possibilità di esprimere sé stessi. “Anch’io provengo da un contesto socio-culturale rurale” ha ricordato confrontando la sua vita con quella dei suoi persona. “E quindi ho vissuto una infanzia libera, ma condizionata da ristrettezze economiche e sacrifici”.

“Come sempre” ha sottolineato l’assessore Rullo “è un onore avere qui la Di Pietrantonio” “Il successo dell’Arminuta lo sentiamo anche un po’ nostro” ha aggiunto Trulli “la comunità spoltorese l’ha condiviso attraverso Carlotta, la nostra concittadina che ha recitato nel film e già abbiamo avuto modo di premiare in questa Sala. Grazie a Carlotta un po’ tutti voi vi siete sentiti co-protagonisti” ha detto rivolgendosi ai ragazzi, tra i quali la stessa Carlotta De Leonardis. “Oggi mettiamo l’ultimo tassello di un viaggio insieme: con un libro si può promuovere un territorio e dimostrare di amarlo e Donatella è un’ambasciatrice della nostra regione.” Non è mancato un elogio a Carlotta, da parte della Di Pietrantonio, per la sua interpretazione di Adriana sullo schermo: “è proprio come la immaginavo”.