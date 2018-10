Leggimi’ leggimé, il programma del mese di ottobre

PESCARA – Dopo la pausa estiva, riprendono in Biblioteca gli incontri dedicati ai bambini fin dalla primissima infanzia, ai ragazzi, ai genitori e a coloro che si adoperano al fine di creare contesti formativi e socializzanti di qualità per l’infanzia e l’adolescenza. Si inizia lunedì 15 ottobre dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Incontri per mamme e tra mamme per scambiare la propria esperienza, trovare informazioni e sostegno riguardo l’allattamento. A cura di Agnese Federico. Consulente Volontaria de La Leche League Italia Onlus prov. di Pescara. Per informazioni e prenotazioni tel. 380 7690555 federico.agnese@yahoo.it

Una collaborazione consolidata nel tempo con la biblioteca. L’incontro dialogato e sereno tra mamme è spesso anche occasione per conoscere la biblioteca e cominciare a frequentarla fin dalla gravidanza con i propri bambini.

Il secondo incontro sarà * martedì 16 ottobre alle ore 17,30 “Fra le mie braccia” Letture “a bassavoce” per bambini/e da 3 a 6 anni, insieme a mamma e papà. A cura dei Volontari Nati per Leggere Abruzzo. Progetto Locale Pescara. É uno dei tanti incontri che la Biblioteca, con il prezioso aiuto dei Volontari NpL, organizza per promuovere la lettura in famiglia fin dalla prima infanzia.

In questa occasione si aggiunge una ulteriore importante finalità, contribuendo a sostenere la Campagna di sensibilizzazione per l’Affido e l’Accoglienza familiare promossa dal Servizio Sociale Affido e Adozione del Comune di Pescara.

Il momento della lettura in biblioteca testimonierà l’importanza della relazione affettiva fra adulti e bambini, dell’ascolto e dell’accoglienza in ambito familiare. La rete NpL Abruzzo e la Biblioteca si associano e fanno rete con le realtà del territorio nel sensibilizzare le famiglie sulle “buone pratiche” al fine di favorire la sana crescita dei bambini. (in allegato la Locandina con il programma completo di tutti gli eventi organizzati in città dal Comune)

Un terzo incontro * lunedì 22 ottobre alle ore 17,00 è dedicato ai bambini e alle bambine più grandi da 7 a 10 anni in Biblioteca troverete………..”Uno stregone sul divano”. Cosa accadrà????

Per ora sappiamo solo che sarà presentato un bel libro e che a presentarlo ci sarà l’autore Andrea Micalone, lui ci ha detto che dialogherà, leggerà, racconterà e farà……altre buffonate!!! I Bambini/e con i loro genitori sono invitati per vedere insieme di cosa si tratta e per scoprire come si può sconfiggere il bullismo con una risata, così ci ha assicurato l’autore…ops…e lo stregone(!?).

Come sempre, tutte le proposte vogliono essere occasione per ascoltare insieme storie, leggere e giocare con i libri e la musica, conoscere la biblioteca, avviando la buona abitudine familiare di frequentarla con i bambini fin dalla prima infanzia, per chiedere ai bibliotecari informazioni sui progetti Nati per Leggere e Nati per la Musica, consigli sui libri e modalità di lettura con i propri bambini. Per scoprire, scegliere e prendere in prestito i libri piacciono di più. Occasioni per vivere la biblioteca come luogo e servizio della comunità.

INFO E ORARI

* Gli incontri sono gratuiti, per partecipare è necessaria la prenotazione:

Biblioteca “F. Di Giampaolo” – Nadia Guardiano nadia.guardiano@regione.abruzzo.it Tel. 085 4210485

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 13,30 e dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle ore 19,00 (coincidenti con l’orario di apertura della biblioteca)