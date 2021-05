Lega, Elezioni amministrative a Roseto: individuata la delegazione

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è tenuta ieri sera una riunione dei vertici regionali e provinciali della Lega Salvini Premier per organizzare il partito in vista delle prossime elezioni amministrative, che si terranno in autunno.

Per il comune di Roseto, il centro più grande al voto sulla provincia di Teramo, è stata individuata la delegazione composta da Giuseppe Bellachioma ( Lega ), deputato, Emiliano Di Matteo ( Lega ), consigliere regionale e vice segretario regionale e Antonio Di Gianvittorio ( Lega ), consigliere regionale che dovrà stilare i programmi, nonché gestire i rapporti con gli alleati del centrodestra e le liste civiche di area.

Per quanto riguarda gli altri comuni del teramano che andranno alle urne, ovvero Bisenti, Castellalto, Basciano, Colonella, Bellante, Pietracamela, Cortino, a rappresentare il partito saranno Antonio Zennaro ( Lega ) e Emiliano Di Matteo ( Lega ), consigliere regionale e vice segretario regionale, di raccordo con Pietro Quaresimale, assessore regionale, e gli altri eletti sul territorio per la Lega. Entrambe le delegazioni saranno comunque coordinate da Luigi D’Eramo ( Lega ), segretario regionale e deputato.