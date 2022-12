“Le tutele del risparmiatore e del consumatore”, webinar gratuito

REGIONE – Martedì 6 dicembre, i cittadini abruzzesi potranno partecipare all’incontro dal titolo “Le tutele del risparmiatore e del consumatore”, che chiude la rassegna dei nove convegni web previsti per il 2022. Accessibili gratuitamente, previa registrazione, i webinar si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti possono interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Durante la sessione, dalle ore 17 alle 18, ciascun esperto attraverso un linguaggio chiaro e diretto esporrà ai partecipanti le forme di tutela che la normativa mette a disposizione dei cittadini titolari di soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali e di finanziamento e verranno fornite indicazioni sulle Autorità di Vigilanza dei settori di riferimento. Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione e una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati.

Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta cliccare su https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=612CWBP&isFromUp=true.