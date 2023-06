ROSETO DEGLI ABRUZZI – Venerdì 23 giugno 2023 (dalle ore 20,30) Beniamino Cardines, scrittore e giornalista abruzzese, sarà ospite a Roseto degli Abruzzi (Lido La Vela, Lungomare Trieste 12) del gruppo letterario “Noi tra le righe” e dell’associazione “Lory a Colori” coordinata dalla prof.ssa Francesca Morgante. Ricordiamo che lo scorso maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino 2023, l’editore Lello Lucignano della casa editrice LFA Publisher Italia-Spagna ha proclamato Beniamino Cardines vincitore del titolo “Autore dell’Anno per il 2022 e 2023 – per l’impegno costante dimostrato nel corso del tempo nella divulgazione dei suoi libri rivolti alle nuove generazioni”. Inoltre è da pochi giorni il riconoscimento da parte della Figec/Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione – RadioLuceAbruzzo, con il Premio Alter News al giornalista Beniamino Cardines “scrittore ecologico – letterario d’eccellenza nazionale”.

Forte del doppio successo de “Le avventure di Plastica 1/L’inizio delle cose” (Vincitore del Premio “Luigi D’Amico 2019” per la Letteratura Ragazzi) e “Le avventure di Plastica 2/Cose molto pericolose”, l’autore, performer e artista dal talento poliedrico, torna a far riflettere con le sue storie vere ascoltate per strada. Inoltre da poche settimane è uscito “Le avventure di Plastica 3/Cose dell’amore”. Tutti pubblicati dalla LFA Publisher Italia-Spagna.

Al Caffè Meletti presenterà il suo ultimo libro “Le teologie delle casalinghe – romanzo di storie con 70 consigli a papa Francesco” pubblicato da poco da Le Mezzelane Casa Editrice, editing a cura di Lidia Borghi, progetto grafico di Alessio Gherardini.

Mario Borghi, libraio (Booklet Ozieri Sassari): “Un libro unico, potente, un libro che diverte spiazzando, irriverente, tragico e comico. Un libro originale, nuovo. Un libro che funziona alla perfezione.”

Beniamino Cardines, scrittore: “Sono molto felice di tutto ciò che sta accadendo grazie e attorno ai miei libri. Con “Le teologie” rivendico per le donne, meritocrazia determinazione e nuova consapevolezza. Ho scritto un libro pieno di vita. Un libro che ama le donne e le rispetta. Settanta volti, settanta donne, settanta vite che si incrociano a formare un romanzo di storie tutte vere, una vorticosa comunità di esistenze. Sono donne fino all’ultimo millimetro di pelle, non più streghe ribelli, bensì donne che hanno qualcosa da dire alla vita. Vite dai mille volti e colori”.

Lidia Borghi Sagone, editor (Genova): “Irriverente, crudo, comico fino alle lacrime, spirituale, filosofico, commovente, molti aggettivi ancora ci vorrebbero per qualificare il nuovo libro di Beniamino Cardines.”

Beniamino Cardines “Le teologie delle casalinghe – Romanzo di storie, con 70 consigli a papa Francesco” Le Mezzelane Casa Editrice 2021 – pp.328 – distribuzione Libro Co. Italia. Ordinabile in libreria e su tutte le piattaforme on line