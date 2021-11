Mancini: “Sono certo che grazie ad essa si formeranno figure nodali e straordinarie che andranno a trasmettere sorrisi e benessere ad altre persone che li hanno persi”

PESCARA – Con i loro nasi rossi, fiori e stetoscopi giganti portano un sorriso a chi soffre in ospedale o si trova situazioni di disagio. Sono i volontari dell’Associazione WillClown di Pescara che nei giorni scorsi, a Torre de’ Passeri (Pescara) hanno organizzato il workshop gratuito “Con-Tatto” aperto alla cittadinanza. Le lezioni sono state tenute dal fondatore e formatore nazionale Francis Calsolaro, volontario e artista-mimo, da anni impegnato nella clown care. L’iniziativa è stata promossa nel l’ambito del progetto “Le Storie siamo noi”, che l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv di Pescara ha ideato e sta coordinando come capofila grazie al bando “Progettazione Sociale” del Centro Servizi Volontariato Abruzzo.

Il progetto punta a coinvolgere la popolazione in numerose attività fortemente aggreganti di carattere artistico-culturale, teatrale, sportivo e ludico, mirate a rafforzare il tessuto sociale e a promuovere la crescita della comunità “Nel workshop si sono gettate le basi per imparare come si diventa clown dottore e come si possono aiutare le persone in difficoltà – spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell’Associazione ‘Domenico Allegrino’ – In due successivi laboratori, che si svolgeranno il 4 dicembre, verranno approfondite le tecniche della figura del clown dottore per la successiva creazione di un gruppo di “Volontari del sorriso. Chi ne farà parte, una volta terminato il progetto, potrà proseguire autonomamente l’attività. L’iniziativa ha rappresentato un’ulteriore opportunità per creare interesse intorno al tema della solidarietà, del volontariato e della corresponsabilità, che acquistano ancora più valore nel difficile periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia. La Terapia del Sorriso può aiutare tutti: si basa sugli effetti positivi psicologici e biologici dell’allegria e viene utilizzata non solo nelle corsie degli ospedali, ma in varie occasioni in cui sono presenti situazioni di disagio o difficoltà. Nel workshop le persone sono state invogliate a guardare il mondo esterno, e soprattutto interiore, con uno sguardo ‘a colori’, in grado di produrre effetti duraturi sul benessere e sulla qualità della propria esistenza. Attraverso questa modalità si può interagire e comunicare con chi affronta sofferenze e/o disabilità che impongono limiti e vincoli”.

“L’iniziativa è stata davvero bella e significativa per la nostra comunità – ha affermato il sindaco Giovanni Mancini – Sono certo che grazie ad essa si formeranno figure nodali e straordinarie che andranno a trasmettere sorrisi e benessere ad altre persone che li hanno persi. Voglio ringraziare l’assessore Valeria Argentieri e la consigliera Lia Dell’Oso che hanno supportato al meglio l’ iniziativa”

Nel progetto “Le Storie siamo noi”, l’Associazione “Domenico Allegrino” Odv ha come partner “WillClown” di Pescara, le associazioni “La Carovana” e “GS Dil. Torre Spes” e l’Istituto Comprensivo “A. Manzi” di Torre de’ Passeri. Le attività sono realizzate in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.