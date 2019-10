Le opere del Mo abruzzese Paolo Rosato applaudite a Milano

MILANO – Sabato 19 Ottobre nella splendida cornice di Villa Scheibler di Milano, si è tenuto un importante evento organizzato dall’Associazione “Amici della mente onlus” in collaborazione con l’Ospedale Luigi Sacco e la Regione Lombardia: “Dalla malinconia alla depressione, riflessioni guidate dalla musica classica”.

Protagonista musicale Gianmario Strappati che ha eseguito per tuba sola “Ta-Bù”, celebre composizione scritta dal maestro abruzzese Paolo Rosato e già eseguita in numerosi paesi. Il ricco programma proposto ha entusiasmato ed emozionato i numerosi presenti, i medici e i relatori che hanno riservato al concertista di tuba calorosi applausi. Gianmario Strappati ha ringraziato infine il Presidente dott. Gabriele Catania, che ha voluto portare su un palcoscenico d’eccezione, la tuba come strumento solista.

Per il concertista Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la musica nel mondo, un altro grande successo prima dei recitals in Grecia, Germania, Croazia e Bulgaria dove proporrà al grande pubblico le interessanti composizioni per tuba sola scritte dal maestro abruzzese Paolo Rosato.