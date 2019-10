I ragazzi dell’ITS Moda pescarese a Roma con i suoi prototipi

Ha riscosso successo la “giacca del futuro” in occasione del Maker Faire. Mostrati i primi tre prototipi di giacca con dettagli customizzabili e tecnologici

ROMA – Anche l’Abruzzo sfoggia i propri prototipi di innovazione grazie all’ITS Moda, la scuola post-diploma pescarese che opera nella moda made in Italy 4.0. Con il progetto “Custom Suite”, l’Istituto rappresenta l’Abruzzo nella più grande fiera dell’innovazione e della tecnologia, il Maker Faire di Roma, visitabile fino a domenica 20 ottobre.

Gli studenti hanno prototipato una giacca customizzabile realizzata in collaborazione con l’azienda Dyloan Studio/Bond Factory e l’azienda Prisma tech, all’interno del programma nazionale ITS 4.0. L’idea ha avuto, con altri 26, la meglio su oltre 100 altri progetti di altrettanti ITS sparsi sul territorio nazionale.

Grande la soddisfazione del presidente della Fondazione, Italo Lupo e della Preside dell’Istituto Scolastico di riferimento della Fondazione ITS, la professoressa Antonella Sanvitale, nonchè del coordinatore della struttura formativa post-diploma, Gaetano Grima, il quale ha presenziato con alcuni ragazzi all’apertura della Fiera, mostrando al pubblico i primi tre prototipi di giacca con dettagli customizzabili e tecnologici, accompagnati da una prototipazione rapida dell’indumento attraverso l’uso del software Clo3d. Nello stand, gli allievi mostrano la possibilità delle innumerevoli combinazioni in tempo reale, permettendo un alto livello di personalizzazione del capo.

Al progetto hanno lavorato i diplomandi del corso “Progettazione del prodotto moda” e i ragazzi del corso “Modellista 4.0” con l’attenta supervisione delle docenti Tiziana Musa e Luciana Mastrolonardo.

Intanto le attività della Fondazione proseguono; è programmato per lunedì prossimo l’avvio del nuovo biennio del corso “Fashion Coordinator” per i 25 ragazzi che hanno superato il test di selezione tra le oltre 60 domande. Una importante occasione formativa per i giovani appassionati del campo della moda, visti anche i dati del sistema INDIRE che indicano gli ITS come una realtà altamente professionalizzante: l’80% dei diplomati trovano lavoro entro 1 anno dal termine del percorso di alta formazione.