San Giovanni Teatino, consiglio comunale: l’odg del 28 ottobre

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Presidente Marco Cacciagrano, visto il TU D.Lgs. 267/2000 e visti gli artt. 55 e 56 del Regolamento del Consiglio comunale, ha convocato il Consiglio comunale, in seduta pubblica, sessione straordinaria, per lunedì 18 ottobre 2019 alle ore 18.00, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali seduta precedente.

2. Mozione presentata dal Consigliere comunale Mario Cutrupi ad oggetto “Attivazione convenzione per l’utilizzo di Piattaforma Ecologica”.

3. Costituzione di una servitù perpetua in favore della signora Paolini Letizia sull’area comunale destinata a verde pubblico posta tra via Lazio e l’area B6-1.

4. Variazione n.7 al bilancio di prevenzione finanziario 2019/2021 (art. 175 c.2 del D.Lgs. 267/2000).

5. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n.171 del 19/09/2019, adottata ai sensi dell’art. 175 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

6. Variazione al bilancio di previsione 2019/2021. Ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 26/09/2019, adottata ai sensi dell’art. 175 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

7. Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000.

8. Deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 20/06/2018. Approvazione schema di accorso transattivo con FB Servizi srl in liquidazione.