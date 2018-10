Le novità per il 2019 dell’azienda teramana Liscianigiochi

Anche la linea Ludattica estende il suo mercato

TERAMO – Un rinnovamento del brand Carotina, una nuova linea di giochi scientifici ‘Crazy Science and Funny’ e nuove idee per i prodotti di ‘Art and Craft’ con il brand ‘Io Creo’, sono queste alcune delle novità per il 2019 presentate nei giorni scorsi dalla Liscianigiochi, azienda leader nel settore dei prodotti a carattere ludico-educativo con sede a Teramo, a ben 16 Paesi.

Una realtà cresciuta nel tempo e che da oltre 40 anni crea, progetta e realizza un’ampia gamma di prodotti eccellendo nelle caratteristiche didattiche degli stessi. Un lavoro portato avanti con esperienza e serietà, grazie anche al supporto di validi professionisti nel cam

po della pedagogia e della formazione, premiato non solo in Italia, ma anche all’estero. Il 26 e il 27 settembre 2018, infatti, l’azienda, rappresentata dal responsabile dell’area giochi Davide Lisciani, ha presentato i nuovi prodotti a agenti e distributori nei vari paesi del mondo, tra cui: Francia, Spagna, Bosnia, Serbia, Grecia, Ungheria, Romania, Polonia, Russia, Estonia, Lettonia, Algeria, Tunisia, Libano, Olanda e Regno Unito, conquistando l’interesse di tutti i partecipanti e in particolare della rete vendita russa, che ha adottato la linea di giochi educativi prescolari, dato significativo considerando le diverse metodologie relative all’educazione in questa area geografica.

Nella giornata del 27 settembre ad esporre è stata Ludattica, a cura di Alessandra Lisciani, un brand contraddistinto da una linea di giochi educativi di altissima qualità per materiali impiegati, per le illustrazioni d’autore e dalle finalità ludiche e didattiche sempre diverse. Si tratta di un brand rivolto in particolare alla famiglia, con proposte che consentono di condividere momenti di apprendimento, ma anche di divertimento, tra genitori e figli, tutto questo attraverso un gioco sano, che stimoli la creatività e l’intelligenza del bambino. Nel corso della giornata sono state presentate tutte le novità relative a Ludattica, brand che avrà un nuovo volto grazie a un rinnovato logo e sarà caratterizzato da idee innovative e da nuovi prodotti i quali saranno venduti non solo all’estero, come accaduto sinora, ma anche in Italia.

“La nostra azienda– commenta il professor Giuseppe Lisciani, fondatore di questa realtà – si caratterizza per essere una azienda di editoria didattica a carattere mondiale, riferimento per famiglie ed insegnanti. Oltre a giochi e giocattoli, attraverso le nostre divisioni, produciamo hi-tech per bambini, libri per ragazzi, serie animate e editoria scolastica proponendo contenuti ad alto valore aggiunto con un’attenta cura editoriale e redazionale, dai libri ai prodotti ludico-educativi, dai giochi alle serie animate. Le novità per il 2019 sono tante e le abbiamo presentate in azienda ai nostri agenti. Un incontro importante durante il quale i nostri ospiti hanno visionato i nostri prodotti e ne hanno apprezzato le caratteristiche. Siamo un’azienda che guarda al domani con grande attenzione e che, rinnovandoci, non tradiamo mai la nostra mission: eccellere nella qualità didattica, investire nell’innovazione e esplorare nuove tecnologie”.