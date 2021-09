Lavori sulle strade di montagna, interventi a Cortino e Intermesoli

TERAMO – Lavori di manutenzione e asfalti sulle strade provinciali 43a di Intermesoli (Pietracamela) e sulla 47c in località Faiete di Cortino. Aperti i cantieri con un spesa di circa 70 mila euro per Intermesoli e di circa 200 mila euro su Cortino: in ambuedue i casi si tratta di sistemazione degli asfalti. Sempre nell’area di montagna, versante Fino, è stata bandita la gara per il rifacimento delle pavimentazioni delle provinciali che attraversano i Comuni di Castelli, Isola del Gran Sasso, Bisenti. Importo della spesa oltre 900 mila euro. In questa gara è ricompreso anche l’intervento sulla 19/a di Teramo, frazione di Miano.

Queste le provinciali interessate dalla gara:

S.P. n.19 e 19/A e 19/B della Specola (Teramo – Roseto)

S.P. n. 37/A – Castelli – Colledoro

S.P. n. 39/C – Castelli – Isola del Gran Sasso

S.P. n. 79 – Basciano – Capsano

S.P. n. 365 – Vallata Fino

S.P. n. 491 – Isola del Gran Sasso