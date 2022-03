PESCARA – “Apprendo con soddisfazione che la Regione Abruzzo ha avviato i lavori di risanamento e adeguamento alle norme del Palazzo della Regione di Piazza Unione. Nella mia qualità di assessore alla Cultura della città di Pescara esprimo apprezzamento soprattutto per il recupero dell’Auditorium De Cecco, uno spazio di pregio che permetterà di arricchire ulteriormente il perimetro del Centro storico di una struttura straordinaria e molto importante. Il Centro storico, ormai sempre più luogo della cultura e dell’identità cittadina, attendeva da tempo questa opportunità che unitamente alla disponibilità del Teatro Michetti, anch’esso avviato a un prossimo recupero, completerà la ricchezza di beni culturali di un distretto della nostra città in cui, solo per citarne gli aspetti simbolici prevalenti, ci sono: Casa D’Annunzio, il Museo delle Genti, il Circolo Aternino, il Museo Cascella, il Mediamuseum, il Museo dell’Ottocento; e, inoltre, il Circolo Canottieri, l’ex Rampigna con i recenti rinvenimenti archeologici, i sotterranei del Bastione San Vitale, il mosaico golenale, i resti di Santa Gerusalemme. Sono tutti beni, ovviamente, che necessitano di attenzioni e anche di interventi significativi per la loro valorizzazione. Un ringraziamento, intanto, va alla Regione” sono queste le parole dell’assessore alla cultura del Comune di Pescara, Maria Rita Carota.

