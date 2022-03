Pescara, parcheggio a pagamento in Via Cetteo Ciglia: le novità

PESCARA – L’amministrazione comunale di Pescara apre all’imprese e all’utenza dell’area di Via Cetteo Ciglia, definendo, certamente in meglio rispetto alle notizie circolate, quelle che saranno dalle prossime settimane le modalità di accesso alla sosta delle auto, sia lungo l’asse viario sia nell’ampio parcheggio attiguo. Al termine di un incontro svoltosi questa mattina a Palazzo di Città e al quale hanno preso parte, oltre al sindaco Carlo Masci e all’assessore alla Mobilità Luigi Albore Mascia, il Direttore di Cna Abruzzo, Graziano Di Costanzo, il presidente per Pescara della stessa sigla, Cristian Odoardi, e alcuni titolari di attività, il primo cittadino e l’assessore competente hanno infatti annunciato le seguenti novità:

– la prima ora di sosta sarà a titolo totalmente gratuito (con disco orario);

– la tariffa, successiva alla prima ora di stazionamento, scende dagli ipotizzati due euro a un euro per 60 minuti;

– viene fissata una tariffa giornaliera di 5 euro;

– viene stabilito in 15 euro il costo dell’abbonamento mensile.

“Era necessario – ha detto il sindaco Carlo Masci – andare incontro alle richieste dei cittadini e degli operatori economici in un momento certamente complicato. A loro ho detto che per coprire l’’incredibile balzo dei costi dei pubblici servizi, venutosi a determinare in questo difficile momento storico, la scelta più facile sarebbe stata quella di aumentare i tributi e le imposte a carico di imprese e famiglie. Ma, al contrario, abbiamo solo ampliato le aree cittadine della sosta a pagamento, con tariffe a dir poco modeste. Il quartiere di Via Cetteo Ciglia è molto trafficato e densamente abitato soprattutto a seguito degli imponenti insediamenti edilizi degli anni scorsi e del conseguente avvio di numerose attività economiche. La presenza degli addetti al servizio fungerà inoltre da deterrente rispetto alla presenza di vagabondi che viene segnalata con frequenza, come è stato riferito dalle forze dell’ordine”.