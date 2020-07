Lavori OpenFiber a Teramo ecco dove si stanno svolgendo

TERAMO – L’Assessore al LLPP Giovanni Cavallari, comunica il calendario dei lavori inerenti il ripristino delle strade dopo gli scavi eseguiti nel territorio comunale da Open Fiber, per l’introduzione dei cavi della fibra ottica.

Scavi dal 28 al 31 Luglio: Via Melarangelo, via Tordino, Via Po, Via Averardi.

Ripristini dal 29.7 al 31.07: Via del Baluardo, Via delle Recluse, Via della Fonte, C.ne Ragusa (tratto finale), Via Brigiotti.

La settimana prossima sono previsti i ripristini di Via Stazio e Via Carducci.

Lo stesso assessore Cavallari ricorda che i lavori saranno eseguiti dalla ditta e verranno verificati dall’amministrazione comunale, non solo per quanto attiene la puntualità ma anche per la rispondenza degli interventi alle richieste e alle finalità.