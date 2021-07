Lara Molino in concerto a San Salvo: ecco quando

La cantautrice tornerà nella sua città col suo nuovo spettacolo “Todo cambia” giovedì 29 luglio in piazza San Vitale

SAN SALVO – Domani, 29 luglio, alle ore 21:00, la cantautrice Lara Molino terrà un concerto in piazza San Vitale a San Salvo, la sua amata città. Presenterà al pubblico il suo nuovo spettacolo dal titolo “Todo cambia”.

Oltre il suo repertorio di canzoni in lingua abruzzese che da anni sta facendo conoscere in tutta Italia e nel mondo attraverso i suoi concerti e le radio indipendenti che trasmettono le sue canzoni, Molino eseguirà brani in altri dialetti e lingue, francese, spagnolo, siciliano, molisano. Un concerto di musica popolare della durata di un’ora e mezza, in cui interpreterà anche alcune canzoni della cantante argentina Mercedes Sosa e omaggerà il Maestro Franco Battiato, recentemente scomparso.

Lara, voce e chitarra acustica, suonerà insieme al Maestro Giuseppe Di Falco (fisarmonica) e Giuseppe Mastromatteo (percussioni). Insieme ai due musicisti proseguirà poi il suo tour in altre città d’ Abruzzo, Molise e Puglia.

“Ringrazio l’Assessore alla Cultura, Maria Travaglini, per averci invitato e aver voluto questo concerto. Sono molto contenta di poter suonare nella mia città”– afferma la cantautrice- “Soddisfatta di poter presentare delle nuove canzoni, un sound rinnovato e un repertorio davvero affascinante, al quale ho lavorato nei mesi scorsi”. “Sarò accompagnata da due bravissimi musicisti, entrambi, oltre a suonare, compongono, incidono dischi, insomma dei veri professionisti che come me amano tantissimo questo mestiere, oggi sempre più complicato”.

La serata è stata organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Città di San Salvo.