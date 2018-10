L’Aquila, l’amministrazione sperimenta una nuova viabilità

Al fine di razionalizzare il transito delle auto nella zona della Villa comunale sarà collocata una rotatoria

L’AQUILA – Allestimento di una rotatoria all’incrocio alla fine di via Venti settembre, dalla parte della Villa comunale, e riapertura al transito di via dei Giardini a senso unico.

Sono queste le principali misure per la circolazione stradale, rese note dall’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, per razionalizzare il transito delle auto nella zona della Villa comunale. Il nuovo sistema entrerà in vigore subito.

La rotatoria – per ora con supporti mobili – sarà collocata all’incrocio tra via Venti settembre, viale Crispi, viale Rendina e Corso Federico II. Le auto in transito lungo via XX settembre a salire potranno pertanto svoltare lungo viale Crispi, accedere a corso Federico II (percorribile fino all’incrocio con via Cesare Battisti, tenendo conto della presenza dei cantieri per la ricostruzione) oppure imboccare viale Rendina, sul quale viene istituito il senso unico in direzione degli uffici provinciali dell’Inps. In questo caso, per uscire da quell’area, si potrà svoltare su via San Michele e quindi su via dei Giardini, che viene di nuovo resa percorribile a senso unico in direzione corso Federico II.

“Si tratta di una zona nevralgica e problematica per il traffico – ha commentato l’assessore Mannetti – ed era necessario un intervento per cercare di migliorare il più possibile la circolazione, anche tenendo presente l’esistenza di cantieri, uffici, servizi e così via. E’ un esperimento, valutato congiuntamente dalle strutture comunali della Mobilità e della Polizia municipale, sul quale verrà effettuata una valutazione per disporre l’assetto definitivo della viabilità nell’area della Villa comunale”.

L’assessore Mannetti ha inoltre reso noto che sarà monitorata costantemente anche la vicina piazza Santa Giusta e le vie circostanti “viste le continue segnalazioni sui parcheggi selvaggi, soprattutto davanti ai passi carrabili”.