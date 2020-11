L’Aquila tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2022

Lo ha annunciato il Sindaco Biondi con un post su Facebook. Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro

L’AQUILA – “Capitale Italiana della cultura 2022. L’Aquila tra le 10 città finaliste che aspirano al titolo. In un momento difficile, una buona notizia”. Con un post sul proprio profilo ufficiale Facebook, il Sindaco Pierluigi Biondi ha annunciato che L’Aquila é tra le dieci città finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura per il 2022 scelte dalla giuria tra le 28 città preselezionate tra quelle che avevano risposto al bando.

Le dieci città finaliste dovranno presentare i propri dossier alla Giuria in un’audizione pubblica, della durata di massimo un’ora, composta, per metà, dalla presentazione del progetto e, per l’altra metà, da una successiva sessione di domande. Gli incontri si dovrebbero tenere, compatibilmente con la situazione Covid, presso il Collegio Romano, sede centrale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, nei giorni 14 e 15 gennaio 2021. Alla vincitrice verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro e l’esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità.

Le dieci finaliste, con i titoli dei loro progetti, sono: Ancona (Ancona. La cultura tra l’altro), Bari (Bari 2022 Capitale italiana della cultura), Cerveteri (Cerveteri 2022. Alle origini del futuro), L’Aquila (AQ2022, La cultura lascia il segno), Pieve di Soligo ( Pieve di Soligo e le Terre Alte della Marca Trevigiana), Procida (Procida Capitale italiana della cultura 2022), Taranto (Taranto e Grecia Salentina. Capitale italiana della cultura 2022. La cultura cambia il clima), Trapani (Capitale italiana delle culture euro-mediterranee. Trapani crocevia di popoli e culture, approdi e policromie. Arte e cultura, vento di rigenerazione), Verbania (La cultura riflette Verbania, Lago Maggiore) e Volterra (Volterra. Rigenerazione umana).

Negeli anni scorsi ad aggiudicarsi il titolo sono state: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena (2015); Mantova (2016); Pistoia (2017); Palermo (2018); Matera (2019); Parma (nel 2020 e 2021 causa annullamento eventi 2020 per emergenza Coronavirus).

Foto tratta dalla pagina ufficiale Pierluigi Biondi