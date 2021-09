L’Aquila, il saluto della Pezzopane al Colonnello Santantonio

“Ha svolto un ruolo decisivo con competenza, professionalità ed umanità e si è speso tanto per affrontare l’emergenza Covid”

L’AQUILA – “Questa mattina ho fatto visita al Colonnello Nazareno Santantonio in procinto di lasciare il Comando Provinciale della Provincia dell’Aquila. L’ho ringraziato per il gran lavoro svolto e per il nuovo importante incarico che andrà ad assumere a Roma. E’ stato fatto un grande lavoro in questi tre anni dall’Arma dei Carabinieri ed il colonnello Santantonio ha svolto un ruolo decisivo con competenza, professionalità ed umanità. Oltre al lavoro ordinario, il Colonnello si è speso tanto per affrontare l’emergenza pandemica e l’Arma ha collaborato tanto per la campagna vaccinale muovendosi per tutta la provincia, in molti comuni montani ed in città. Grazie davvero al Colonnello Santantonio e buon lavoro”. Così ha dichiarato La Deputata Stefania Pezzopane dopo aver incontrato e salutato il Colonnello Nazareno Santantonio.