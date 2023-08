L’Aquila Rugby, tanti nuovi innesti nella rosa all’insegna della gioventù

I ragazzi, tutti provenienti dalla Rugby Experience School e quasi tutti del 2004, hanno completato il proprio percorso di formazione

L’AQUILA – L’Aquila Rugby annuncia un primo blocco di giocatori già integrati nel gruppo squadra. Si tratta di ragazzi quasi tutti del 2004, su cui il giovane club del Presidente Mauro Scopano punta per un importante rinnovamento della rosa nel segno del legame col territorio e coi club cittadini. I ragazzi, tutti provenienti dalla Rugby Experience School hanno completato il proprio percorso di formazione disputando il campionato nazionale Under 19 Elite, anche se molti di loro hanno iniziato a giocare in altre società cittadine come la Polisportiva e Il Cus.

Sono atleti con esperienze significative, abituati a lavorare ad alta intensità che porteranno qualità e competenza oltre a tanto entusiasmo in una rosa che ha trovato moplto affiatamento nelle ultime due stagioni.

Il numero totale dei giocatori che andranno a rinforzare la rosa supererà la dozzina a conferma della vivacità e competenza del movimento rugbystico aquilano. La maggior parte di questi atleti ha già partecipato all’attività sul campo agli ordini del Coach Emanuele Lo Greco che ha lavorato per circa sei settimane, durante la stagione estiva, con un nutrito gruppo di atleti. Questo primo step di preparazione precede il pre-season ufficiale che prenderà il via il 28 Agosto. “L’innesto di nuove forze , ha affermato il Presidente Mauro Scopano, è stato fortemente voluto ed atteso come step fondamentale della progettualità pluriennale già ampiamente dichiarata dalla dirigenza neroverde. Questo testimonia il grande lavoro portato avanti dalla Rugby Experience School che contribuisce alla formazione dei giovani giocatori aquilani, che sempre piu spesso decidono di restare legati ai colori della città. La speranza è che sempre più atleti scelgano di seguire il loro esempio. Il nostro impegno è costruire un soggetto sempre più inclusivo e credibile per attrarre profili di alto livello”, conclude il Presidente.

Nella foto Lorenzo Bucci