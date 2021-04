L’Aquila, pari opportunità: la mozione presentata dalla Mancinelli (FI)

La Consigliera Comunale ha presentato una mozione che mira all’istituzione di un Osservatorio per la Parità di Genere

L’AQUILA – “All’inizio del mese di aprile ho provveduto a presentare una mozione che mira all’istituzione di un Osservatorio per la Parità di Genere nel nostro Comune” è quanto si legge in una nota a forma di Chiara Mancinelli, consigliere comunale, vice capogruppo di Forza Italia nel Consiglio Comunale dell’Aquila e Responsabile Regionale del Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia in Abruzzo.

“Purtroppo sono ancora diffuse situazioni in cui l’autorità, il ruolo e la professionalità di una persona risultano sviliti per pregiudizi di genere. Ritengo fondamentale istituire un apposito strumento all’interno della macchina amministrativa comunale, che raccolga eventuali segnalazioni e colga spunti affinché possano essere promosse attività mirate” conclude la nota.