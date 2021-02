L’Aquila, ok della Provincia alla realizzazione della nuova palestra dell’IIS “A. Bafile”

La struttura sarà realizzata nel polo scolastico di Colle Sapone in un‘area libera adiacente alla sede del Liceo Scientifico

L’AQUILA – L’amministrazione provinciale dell’Aquila, con decreto presidenziale n. 15 del 12 febbraio 2021, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di una nuova palestra ad uso del I.I.S. “A. Bafile” di L’Aquila, per un importo complessivo di appalto pari ad 1,4 milioni di euro, di cui 975 di importo lavori. Il progetto è stato redatto dall’Arch. Giuseppe Tempesta.

“La struttura sarà realizzata nel polo scolastico di Colle Sapone – dichiara il Vice Presidente della Provincia, con delega edilizia scolastica, Vincenzo Calvisi – in un‘area libera adiacente alla sede del Liceo Scientifico, avrà una dimensione di circa 800 metri quadrati, con spalti per 400 persone ed altezza pari 7,5 metri, tale dunque da essere idonea anche per tornei internazionali. Sarà al servizio non solo della popolazione studentesca, ma anche delle associazioni sportive cittadine. Contiamo di inserire questo intervento nella prossima programmazione 2021-2023 – conclude Vincenzo Calvisi – essendovi già una parziale copertura economica disponibile cui si dovranno aggiungere risorse ulteriori con futura variazione di bilancio”.