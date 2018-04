L’Aquila, l’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime ricorda l’anniversario sisma

L’AQUILA – Elisabetta Aldrovandi e Chiara Mancinelli, rispettivamente Presidente e Referente Provinciale dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime, in riferimento al prossimo anniversario del sisma del 6 aprile 2009 hanno detto che bisogna conservare memoria di ciò che è stato, per poter guardare al futuro in maniera serena.

“Quelle ore terribili sono purtroppo ben scolpite nella mente di chi ha sentito la terra tremare, e le case crollare. I volti di chi abbiamo perduto tra le macerie rimarranno nei nostri cuori per sempre, in un dolore profondo che ci accomuna tutti. In quella notte infinita abbiamo vissuto istanti di disperazione, che abbiamo affrontato con un coraggio ed una dignità senza eguali” scrive la Mancinelli.

“L’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime è e sarà vicino a chi a causa di questo sisma ha perso tutto, anche attraverso la stesura di proposte di legge mirate. E’ importante conservare il ricordo del passato, in modo da poter operare in maniera decisa, mirata e consapevole per un futuro sereno” conclude la Aldrovandi.