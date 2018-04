Pescara, Comune: azioni per la tutela della sicurezza urbana

Teodoro: “Saranno potenziate le videocamere a tutela dei palazzi comunali e della città, al lavoro su regolamento e piano sicurezza”

PESCARA – L’assessore alla Polizia Municipale e Patrimonio, Gianni Teodoro rende noto che saranno subito ripristinate e potenziate le telecamere a tutela degli uffici comunali visitati dai ladri nel palazzo ex Inps.

“A fronte di danni che non sono stati particolarmente ingenti, tale ulteriore violazione ci ha portato ad accelerare i provvedimenti in tema di sicurezza, che ci apprestiamo a concretizzare in seno all’esecutivo e che interesseranno non solo i palazzi, ma anche strade, piazze e zone sensibili della città.

Siamo infatti da tempo al lavoro per il potenziamento della rete di videosorveglianza sulla città, un tema che in questi giorni entra nel vivo su due fronti, uno è il confronto sulla bozza di regolamento già pronta, che contiamo di portare in Consiglio Comunale entro l’estate; l’altro, invece, attiene alla redazione di un apposito progetto sulla sicurezza che presenteremo entro il 30 giugno al Ministero dell’Interno.

Venerdì il comitato di ordine e sicurezza pubblica affronterà il tema della creazione di un tavolo intercomunale per gli accessi ai territori a confine con la nostra città. Sarà per noi l’occasione per affrontare il problema di un complessivo progetto, che parta dal territorio di Pescara per estendersi, dopo un’attenta e puntuale valutazione e condivisione con le forze dell’ordine, a provvedimenti che possano valorizzare e ampliare il servizio nei territori limitrofi. Per queste ragioni siamo convinti che unire le forze e definire i ruoli servirà a dare valore agli atti e alla prevenzione in generale.

Il nostro lavoro sul fronte è costante e determinato, domani ci sarà una riunione interna all’Ente con gli uffici di competenza per fare il punto su tempi e risorse e su come unificare azioni e interventi, in modo che il risultato sia il più efficace possibile e coinvolga tutti gli uffici coinvolti: da quelli del Patrimonio e sicurezza urbana che mi competono, a quelli Informatici, nonché la Viabilità, visto che il potenziamento riguarderà molte strade cittadine e si interverrà attraverso i finanziamenti della strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile. Un grande gioco di squadra, che dovrà assicurare una strategia unitaria che stiamo condividendo anche con gli altri soggetti che si occupano di controllo del territorio, per operare in piena sinergia”.