L’Aquila, l’Istituzione Sinfonica Abruzzese ringrazia Pezzopane,Lolli e Biondi

ISA: “Grazie agli Onorevoli Pezzopane e Lolli e al Sindaco Biondi per la loro vicinanza alla nostra Istituzione”

L’AQUILA – Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese esprime un profondo ringraziamento agli Onorevoli Stefania Pezzopane e Giovanni Lolli che, anche in ragione del loro ruolo nazionale, hanno messo in campo ogni iniziativa per attivare sostegni fondamentali alle note che l’ISA ha rimesso al Mibact a seguito della formale richiesta di chiarimenti che il Ministero ha formulato all’Istituzione. In questa loro azione gli Onorevoli hanno mantenuto un contatto costante con il presidente Antonio Centi e con il direttore artistico, il M° Ettore Pellegrino, portando avanti in tal senso il loro storico impegno a favore dell’Ente.

Il Cda dell’ISA, inoltre, ringrazia il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi – che già si era speso con positivi risultati per lo sblocco nei Fondi Restart 2016 – per essersi fatto prezioso tramite con l’On. Lolli e per aver convintamente appoggiato e sostenuto l’Istituzione Sinfonica Abruzzese in questo momento di grande impegno.

Questa circostanza dimostra ancora una volta, al di là delle naturali differenze, come L’Aquila della cultura possa vantare nei propri rappresentanti istituzionali importanti sostegni ed è questa una premessa qualificante per la candidatura dell’Aquila quale “Capitale della Cultura italiana 2021”.