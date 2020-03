L’Aquila, lavori negli impianti sportivi: Malafoglia ne sottolinea l’importanza

L’AQUILA – Riceviamo da Michele Malafoglia,portavoce cittadino di Fratelli d’Italia, il comunicato relativo agli interventi che l’amministrazione Biondi sta portando avanti negli impianti sportivi :

“La ricostruzione del tessuto sociale del nostro territorio non può prescindere dallo sport, dalle attività aggregative e lo stare in comunità. In questo complesso mosaico il via libera dato dall’Amministrazione ai lavori per la realizzazione di una tribuna a servizio del campo sportivo di Pianola è solo l’ultimo tassello in ordine temporale. Oltre l’impegno economico questo intervento segna un ulteriore segnale dell’impegno profuso sull’impiantistica sportiva dell’Aquila e delle sue frazioni da parte del sindaco, Pierluigi Biondi, della sua maggioranza e in particolare del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia: Ersilia Lancia, Ferdinando Colantoni, Vito Colonna, Giancarlo Della Pelle e Leonardo Scimia. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: meno di un mese fa è stato presentato il progetto per un completo restyling dell’area di Piazza D’Armi per 2,3 milioni di euro, oltre 1,2 saranno impegnati per la ristrutturazione e messa in sicurezza del palasport di viale Ovidio, è stato dato il via libera alle opere per riqualificare e rendere più accessibile il circolo tennis, 1,4 milioni sono già stati spesi per la messa a norma, definitiva, dello stadio Gran Sasso. A questi si aggiungono interventi sugli impianti sportivi delle frazioni di San Gregorio, Monticchio, Paganica, Preturo oltre la già citata Pianola. Un’azione a 360° gradi che testimonia come questa terra abbia tutte le carte in regola per candidarsi a diventare città europea dello sport per il 2022”.