Didattica a distanza all’ISS E. Alessandrini: ecco come

MONTESILVANO – L’IIS “E. Alessandrini”, a seguito del DPCM del 04.03.2020 che ha stabilito la sospensione delle attività didattiche, ha predisposto una serie di iniziative per far fronte a questa emergenza anche formativa. Al momento, attraverso la consultazione del registro elettronico, è possibile conoscere nel dettaglio tutte le strategie poste in essere dalla scuola che costituiscono, a tutti gli effetti, attività didattica a distanza. Allo scopo, in queste ultime ore, ha lavorato alacremente un team composto dal ds Maria Teresa Di Donato, le insegnanti: Cinzia D’Addazio, Antonella Fabbiani, Paola Guardiani e Ida Perazzetti. Queste le tipologie indicate ai docenti per operare con gli alunni attraverso il registro elettronico:

Funzionalità di base della sezione DIDATTICA presente in Classeviva; Modalità “AULE VIRTUALI” presente in Classeviva;

Con la Piattaforma G Suite for education, invece, per la quale ogni docente riceverà un account sul dominio del tipo nome.cognome@italessandrini.edu.it con il quale potrà accedere a tutti gli applicativi Google tra cui “Classroom” e “Meet” per creare classi virtuali e realizzare attività in streaming. Coloro che, non avendola già in uso, intendono attivare tale modalità di didattica, dovranno contattare la prof.ssa D’Addazio (Animatore Digitale) tramite l’indirizzo mail, per la creazione degli account studenti.

Altre piattaforme, quali Office365, possono essere ugualmente utilizzate per coloro già in possesso di un account.

Nella pagina di Login del R.E. Classeviva sono disponibili i video tutorial per le funzionalità di base della sezione DIDATTICA e per la modalità “AULE VIRTUALI” (quest’ultima è in fase di attivazione da parte di Spaggiari). Nelle disposizioni previste dalla circolare del dirigente scolastico i docenti sono tenuti a registrare la propria attività di didattica a distanza tramite l’AGENDA (Opzione “Compiti”) del proprio Registro Elettronico, allo stesso modo gli studenti sono tenuti a consultare il Registro Elettronico e il sito web dell’Istituto per tutte le comunicazioni e le attività di didattica a distanza predisposte dall’Istituto.