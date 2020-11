L’Aquila, intesa programmatica tra Lega e Luciano Bontempo

L’AQUILA – “La Lega e Luciano Bontempo, consigliere comunale dell’Aquila, hanno sottoscritto un accordo di natura programmatica per il prosieguo della Consigliatura“ lo rendono noto Luigi D’Eramo, deputato e coordinatore regionale del Carroccio, Emanuele Imprudente, vice presidente della giunta regionale, e lo stesso Luciano Bontempo.

“Si tratta di un’intesa politica – dicono D’Eramo e Imprudente – siglata con l’obiettivo di consolidare e rilanciare ulteriormente la maggioranza di centrodestra in Comune. Abbiamo verificato prima ,e suggellato poi ,una naturale assonanza di vedute sui principali temi amministrativi, in particolare quelli legati all’emergenza coronavirus e alla necessità di sostenere,in questa fase, commercianti, artigiani, piccole e medie imprese, cittadini in difficoltà. L’esperienza politica e professionale dell’avvocato Bontempo ci consentirà di essere ancora più incisivi e propulsivi in questa azione nell’ottica di una sempre maggiore sinergia e coesione dell’attività politica e amministrativa; la Lega e Bontempo condividono il grande senso di responsabilità imposto dal momento storico che la comunità sta affrontando. La Lega prosegue il suo lavoro,come ha sempre fatto, lavorando per l’unità del centrodestra e per il sostegno alla maggioranza ;una politica di servizio, accanto ai cittadini, per la soluzione dei problemi con il contributo delle migliori energie e professionalità” concludono.