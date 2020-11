Avis Pescara, apertura straordinaria per il mese di novembre 2020

PESCARA – Dopo il grandissimo successo delle giornate dedicate ai controlli gratuiti per il cuore, la paura di prendere il Covid19, si fa largo tra le persone che, conseguentemente, non si recano più a donare. La struttura in P.zza Salvo D’Acquisto, è sicura e i protocolli di sicurezza vengono rigorosamente rispettati. Per questo motivo l’invito del Presidente, Dott. Vincenzo Lattuchella, è quello di andare a donare in quanto c’è un estremo bisogno di donazioni. Purtroppo, non esiste solo il covid19 e la necessità di sangue, non smette mai di esistere.

Le strutture ospedaliere, stanno tornando ad effettuare visite e operazioni di routine e, per questo motivo, è risalita la richiesta di sacche di sangue. Domenica 29 novembre 2020, dalle 09:00 alle 12:00, la nuova sede di P.zza Salvo D’Acquisto a Pescara rimarrà aperta straordinariamente, per i donatori. Chi vorrà donare, in ogni caso, dovrà prenotare telefonicamente l’appuntamento allo 085 2934219. Salvare vite donando il sangue è la miglior risorsa che una persona possa avere. C’è costante bisogno di sangue e plasma e venire a donare è fondamentale.

L’AVIS di Pescara è aperta, in P.zza Salvo D’Acquisto 19/21 a Pescara, nei seguenti giorni e orari:

Lunedì e martedì dalle ore 7:30 alle 15:00

Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 7:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30

Sabato dalle 7:30 alle 12:00

Ogni ultima domenica del mese apertura straordinaria dalle 9:00 alle 12:00.

Telefono: 085 2934219