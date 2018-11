L’Aquila, Industriamoci: Confindustria partecipa al PMI Day 2018

Fracassi: “Da 9 anni apriamo le porte delle aziende agli studenti, agli insegnanti e alle comunità locali per raccontare la storia delle nostre imprese, la loro identità e come stanno cambiando“

L’AQUILA – L’appuntamento è per venerdì 16 novembre 2018 alla Nona Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, iniziativa organizzata da Piccola Industria di Confindustria in collaborazione con Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno, per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle PMI associate.

L’iniziativa, lanciata nel 2010, ha l’obiettivo di contribuire alla promozione di un contesto favorevole all’imprenditorialità, nell’ambito di quel processo culturale di legittimazione del ruolo dell’impresa e del suo impegno a favore della crescita economica e del benessere sociale, che costituisce uno degli obiettivi prioritari di Piccola Industria.

Dalla prima edizione, sono stati complessivamente oltre 250 mila i ragazzi coinvolti nella Giornata delle PMI, che ha riscontrato successo e apprezzamento crescenti.

L’esperienza in azienda offre agli studenti l’opportunità di vedere da vicino la realtà produttiva e di conoscere l’impegno e il talento che gli imprenditori condividono con i propri collaboratori nella realizzazione di prodotti e servizi, i risultati raggiunti e i progetti futuri

Per gli imprenditori il PMI DAY rappresenta il momento per condividere con i giovani il loro impegno a favore della diffusione della cultura d’impresa in relazione alle diverse tematiche su cui tale impegno si declina.

Quest’anno i protagonisti saranno gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “Ettore Majorana” di Avezzano e le aziende che apriranno le porte ai giovani studenti Famaplast Srl, Euroconic Srl e Imerys Minerali Spa di Avezzano.

“Fare impresa richiede passione, impegno, dedizione, responsabilità e competenze” – spiega Marco Fracassi, presidente di Confindustria L’Aquila. “Da 9 anni in occasione del PMI DAY apriamo le porte delle aziende agli studenti, agli insegnanti e alle comunità locali per raccontare la storia delle nostre imprese, la loro identità e come stanno cambiando. In ogni parte del mondo, le aziende sono il cuore pulsante dei territori, e il PMI DAY nasce proprio per trasmettere questa passione ai giovani, i veri protagonisti delle imprese del futuro. Grazie a questa manifestazione trasmettiamo loro la nostra eredità: valori, idee, determinazione, sacrificio ma soprattutto cultura d’impresa. La persone e la formazione devono rimanere al centro dell’agenda politica e sociale altrimenti saremo destinati a perdere definitivamente la partita della competitività e della crescita”.