L’Aquila, incontro tra sindaco e Presidente dei Solisti Aquilani

De Agostini: “giusta occasione per presentarci e offrire uno spaccato della gran mole di attività che I Solisti Aquilani hanno svolto e stanno svolgendo in questi giorni”

L’AQUILA – Il Sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha ricevuto oggi il Presidente dei Solisti Aquilani Fabrizio De Agostini Dragonetti de Torres accompagnato dal direttore artistico Maurizio Cocciolito e dai Consiglieri di Amministrazione Giampaolo Arduini e Alfonso Lucrezi.

Il cordiale colloquio è servito per fare il punto sulla Stagione artistica appena conclusa dai Solisti Aquilani e discutere sulle attività future da svolgere nel capoluogo in sinergia con gli altri Enti culturali cittadini.

“É stata la giusta occasione per presentarci al primo cittadino dell’Aquila – ha dichiarato De Agostini – e in particolare offrire uno spaccato della gran mole di attività che I Solisti Aquilani hanno svolto e stanno svolgendo in questi giorni”.

Tutti i presenti hanno condiviso la comune volontà di offrire spazi migliori e maggiori dove poter svolgere le attività di preparazione concertistica. Inoltre, è stata posta in risalto la necessità di una sempre maggiore collaborazione tra i vari Enti culturali, utile per concedere alla Città la migliore proposta possibile. Il Sindaco dell’Aquila, nel dichiararsi sostenitore del messaggio trasmesso dai Solisti Aquilani in Italia ed in Europa, ha ringraziato per il lavoro svolto confermando l’attenzione del Comune verso i temi economico/finanziari delle istituzioni culturali cittadine.