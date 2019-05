Pietro Primi nuovo Dirigente della Polizia Stradale di Pescara

PESCARA – Da oggi, mercoledì 29 maggio, il Vice Questore dott. Pietro Primi (classe 1963), proveniente dal Comando della Polizia Stradale di Teramo, è il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Pescara, al posto del Vice Questore Silvia Conti che dirigerà la Sezione Polizia Stradale de L’Aquila.

Il dott. Primi, nato a Pescara, rientra nella città adriatica dopo aver maturato con competenza e professionalità una lunga esperienza nella Polizia Stradale in diverse regioni d’Italia.

– Dal 2004 al 2005 ha prestato servizio presso il C.O.A. di Novate Milanese – Compartimento di Milano divenendo, poi, anche Reggente della Sezione di Bergamo;

– dal 2005 al 2009 ha ricoperto le funzioni di Comandante della Stradale di Sondrio e, nel periodo, ha anche retto la Sezione di Lecco; tra altro – nel 2007- è stato Comandante del Reparto motociclistico in scorta al Giro d’Italia;

– dal 2009 al 2012 ha rivestito il ruolo di Dirigente della Stradale di Campobasso nonché, in contemporanea per due anni, ha retto la Sezione di Isernia;

– dal 2012 al 2016 è stato Dirigente del Centro Operativo Autostradale di Pescara Nord A14 con competenza territoriale da Cattolica a Poggio Imperiale;

– dal 2016 ad oggi ha diretto la Sezione di Polizia Stradale di Teramo.

Il Comandante Primi in tutta la sua carriera, con comprovata capacità organizzativa, ha guidato sempre al meglio i suoi collaboratori raggiungendo così risultati notevoli sul piano numerico delle indagini e dei controlli e con valida qualità degli accertamenti svolti.

Ha sviluppato e migliorato metodiche di indagine per renderle più penetranti e rapide; in tal modo ha approfondito protocolli per il rilevamento delle condizioni psico-fisiche derivanti dall’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche.

Oltre all’ordinario e proficuo servizio d’Istituto, il Comandante Primi viene ricordato, nel periodo di comando nel teramano, per aver condotto indagini di rilevanza nazionale come lo “Exchange Blood” (scambio sangue), false revisioni di Scuola-bus, fraudolenta stamperia di targhe auto, riciclaggio di autoveicoli di alta gamma irregolarmente importate.

Si coglie l’occasione per augurare al nuovo Comandante della Sezione Polizia Stradale di Pescara di continuare con successo la valida attività di guida nella prevenzione, controlli e investigazioni a tutela degli utenti della strada e della collettività In tutta la nostra provincia.