Chiusura temporanea di un fontanino pubblico a Colleranesco

Il Sindaco Costantini ha emanato un’ordinanza che vieta l’utilizzo potabile dell’acqua erogata dalla fontanella a seguito dei risultati non conformi di un campionamento

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha appena firmato un’ordinanza con la quale si dispone la chiusura temporanea del fontanino pubblico, adiacente la chiesa di San Giuseppe, nella frazione di Colleranesco ed il divieto di utilizzo potabile dell’acqua erogata dalla linea acquedottistica della fontanella stessa.

Vista la nota del SIAN della Asl di Teramo, con la quale si comunica all’Ente i risultati di un campionamento non conformi, il provvedimento sindacale si è reso necessario a scopo cautelativo al fine di tutelare la salute pubblica.

L’ordinanza del primo cittadino limita l’uso dell’acqua in rete unicamente per fini igienici, fino a quando le Autorità competenti non comunicheranno il ripristino delle condizioni di conformità.