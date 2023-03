L’Aquila, donato un kit di pronto intervento per servizio di Elisoccorso

L’AQUILA – Si è svolta, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, la consegna del kit di Pronto intervento per il servizio di Elisoccorso della ASL dell’Aquila. Il Presidente dell’Ordine, Ing. Pierluigi De Amicis, nell’occasione ha voluto ricordare come questo evento si colloca tra le tante iniziative di solidarietà sociale che l’Ente svolge sul territorio aquilano e che questo gesto è stato possibile grazie alla generosità dei propri iscritti concretizzatasi in occasione dell’evento conclusivo delle iniziative dello scorso anno tramite una tombolata di beneficienza organizzata durante la tradizionale cena di Natale.

Nella sede degli ingegneri a ricevere il dono era presente il dott. Gino Bianchi, dirigente responsabile del servizio del 118 della ASL e il dott. Pierfrancesco Fusco medico del pronto intervento.

Il dott. Bianchi nell’intervento di ringraziamento ha sottolineato come sia importante per un territorio come quello aquilano, contraddistinto da numerose bellezze naturali che si sviluppano su una vasta estensione territoriale, garantire un pronto intervento tramite l’elisoccorso e come sia importante avere a disposizione un equipaggiamento tecnico professionale che garantisca la corretta prestazione delle prime cure sanitarie.

Il dott. Fusco, ha espresso parole di gratitudine verso l’intera categoria degli ingegneri per la generosità dimostrata ed ha voluto ringraziare la Dott.ssa Miriam Pagliarulo per la sensibilità dimostrata nel farsi promotrice presso l’Ordine degli Ingegneri per trovare soluzione alle esigenze del servizio della ASL, lo stesso sanitario si è poi prodigato nello spiegare l’utilizzo dello zaino da soccorso e del portabombola verricellabile in un intervento di soccorso.

Alla donazione hanno inoltre partecipato i componenti del Consiglio Territoriale che al termine della consegna hanno posato per una foto ricordo.